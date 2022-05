Man veroorzaakt ongeval met wagen van een vriend...en eindigt voor rechter wegens cocaïnesmokkel

De 27-jarige jongeman was op 23 januari aangekomen op de luchthaven met een vlucht vanuit Curaçao. De douane wilde hem een urinetest laten afleggen maar toen dat niet lukte, werd de man meegenomen naar het ziekenhuis van Jette voor een scan. Nog voor hij daar was aangekomen, bekende de twintiger al dat hij drugs had ingeslikt. Het bleek te gaan om 75 bolletjes cocaïne met een zuiverheidsgraad van maar liefst 92 procent.

Achter de smokkel ging een heel verhaal schuil. “Mijn cliënt had een ongeval veroorzaakt met de wagen van een vriend”, pleitte de advocaat van de twintiger. “Hij had geweigerd zich te laten vaccineren, zodat hij zijn job als kok was kwijtgeraakt en geen inkomen meer had. Zodoende kon hij de schade aan de wagen ook niet vergoeden. Die vriend heeft hem dan voorgesteld het drugtransport uit te voeren.” Nog volgens de verdediging had de twintiger na zijn arrestatie meteen een volledige bekentenis afgelegd en had hij daarbij heel wat details gegeven over zijn opdrachtgevers. De advocaat hoopte dan ook op enige mildheid van de rechtbank. Uitspraak op 20 juni.