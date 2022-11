Man tracht 1,8 kilo cocaïne mee te smokkelen in bagage

De man was op 15 augustus 2022 geland op de luchthaven met een vlucht vanuit Curaçao. Dat is een reisroute die de laatste tijd regelmatig gebruikt wordt door drugsmokkelaars en de douane is dan ook bijzonder waakzaam. Dat leverde resultaat op want bij de controle van de bagage, werden in de reiskoffer van de man vier grijze pakketten aangetroffen, verstopt tussen aaneengenaaide boxershorts. Uit onderzoek bleek het om zo’n 1,8 kilogram cocaïne te gaan. “Bovendien is gebleken dat meneer op 30 juni ook al vanuit Curaçao naar België was gereisd”, zei het parket. “Vermoedelijk heeft hij toen ook al een transport uitgevoerd.”