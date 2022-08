Man riskeert 36 maanden cel voor smokkelen van neefje (?) en twee onbekende vrouwen

De man werd eerder dit jaar aan de douane tegengehouden toen hij was geland met een vlucht uit Senegal. In zijn bijzijn was een jongen -zijn neefje, beweerde hij- en twee vrouwen die hij niet kende. Hij bleek echter in 1 boekingsdossier te zitten met de twee. “Omdat hij de kosten van bagage wilde delen”, aldus zijn advocaat, die om een straf met uitstel verzocht voor het smokkelen van de vrouwen. Voor het smokkelen van de jongen vroeg de verdediging de vrijspraak. “Hij wilde zijn neef op vraag van diens moeder een beter leven bezorgen in Duitsland”, klonk het. “Dus handelde hij uit humanitaire overwegingen.” Volgens het parket is de jongen niet de neef van de man en gaat het hier om het smokkelen van een kwetsbaar persoon. Uitspraak op 31 augustus.