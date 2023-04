Man reist met andermans paspoort (en een mes)

‘Beestige’ Erfgoeddag: gratis lezing in stadhuis van Vilvoorde

De eerste zondag na de paasvakantie staat traditionaal in het teken van de Erfgoeddag. Dit jaar heeft het Vlaamse evenement ‘Beestig erfgoed’ als thema. Heemkundige Kring Hertog Hendrik I brengt daarom op zondag 23 april lezing ‘Beestig Vilvoorde: Pjeirefretters, dierenriemen of duiventorens?’ in de feestzaal van het stadhuis van 14 tot 16 uur. De lezing handelt over de dieren die de Vilvoordse geschiedenis domineren.