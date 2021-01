Man geeft zich uit voor zijn broer om verkeersboete te ontlopen: “Hij wist echter niet dat die geseind stond”

Vilvoorde Brasserie Franklin krijgt nieuwe uitbater en dat is geen onbekende: Eric (23) gaat vol voor zijn droomzaak

4 januari Het klinkt wel heel erg als een nieuwjaarsvoornemen: ‘je droomzaak overnemen’. Eric Martinez Estepa (23) loste zijn grootste wens geheel toepasselijk al in op 1 januari 2021. Wie al even klant is van Brasserie Franklin, zal Eric zeker herkennen. Dat de coronacrisis nog niet voorbij is, ontmoedigt Eric niet: “De takeaway loopt goed en overbrugt de tijd tot we echt kunnen openen.”