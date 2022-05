Man gebruikt paspoort van neef...om andere neef ons land in te helpen: “Wilde enkel familie helpen”

De Syriër werd in september 2021 opgepakt op de luchthaven toen hij aankwam met een ‘verdachte vlucht’ vanuit Athene. Dergelijke vluchten staan erom gekend dat ze vaak gebruikt worden door mensensmokkelaars en worden dan ook nauwlettend in de gaten gehouden. De Syriër werd staande gehouden omdat hij in het gezelschap leek te reizen van een tweede man, die reisde met een zogenaamd ‘imposter-paspoort, een authentiek paspoort dat hem niet toebehoorde maar eigendom was van iemand met wie hij een fysieke gelijkenis had. Die tweede man beweerde dat hij de Syriër slechts vaag kende en dat ze niet samen reisden, maar onderzoek wees uit dat het ‘imposter-paspoort’ toebehoorde aan een neef van de Syriër, dat op hun PLF-formulier hetzelfde adres was ingevuld en dat hun vliegtickets op hetzelfde moment waren geboekt.