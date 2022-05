Man gaat even naar toilet... en plots is laptop weg

Op 31 januari was een reiziger naar het toilet aan het gaan met achter zich zijn trolley en zijn laptoptas. Terwijl hij rechtstaand zijn behoefte deed nam een man zijn laptoptas en wandelde ermee weg Toen het slachtoffer zich omdraaide, was de laptoptas, met daarin onder meer een laptop en een externe harde schijf, verdwenen. Al snel kwamen de twee daders in het vizier van de politie. Op camerabeelden was immers te zien hoe in die tijdsspanne alleen twee andere mannen zich naar hetzelfde toilet hadden begeven. Eén van hen bleef voor de deur wachten, de tweede ging binnen. Even later kwam het slachtoffer buiten, op zoek naar zijn laptoptas, en nog even later de verdachte man, die een grote zwarte tas droeg. “Vermoedelijk zat daarin de laptoptas van het slachtoffer”, aldus het parket.