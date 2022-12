Man door lint in opvangcentrum: agente 150 dagen arbeidsongeschikt

De Zaventemse politie werd op 13 juli opgeroepen naar het vluchtelingenopvangcentrum in de gemeente omdat de man daar onhandelbaar was. Zo had hij zich helemaal uitgekleed en een waterfles naar één van de begeleiders gegooid. Toen de politie tussenbeide kwam, toonde hij ook aan de agenten zijn geslachtsdelen en probeerde hij de agenten te bijten en te duwen. Die konden hem overmeesteren en overbrengen naar de cel, maar daarbij raakte één van de agenten wel ernstig gewond. Die inspectrice was maar liefst 150 dagen arbeidsongeschikt.