Man die bokskampioen doodde hult zich in stilzwijgen: “Overlevering bekrachtigd”

KIC2 laat 27 lokale kunste­naars hun werken tentoon­stel­len in De Camme

In gemeenschapscentrum De Camme in Perk stellen 27 lokale kunstenaars op vrijdag, zaterdag en zondag hun werken voor. Ze nemen er deel aan Kunst in Café/Camme of kortweg KIC2, een project in het kader van de Week van de Amateurkunsten.