Man betrapt met 7 kilo khat: 24 maanden cel

De man kwam op 9 mei aan op de luchthaven, met een vlucht vanuit de Congolese hoofdstad Kinshasa. In zijn vier reiskoffers trof de douane in totaal 6,8 kilogram gedroogde khat aan. “Meneer beweerde dat het volgens hem om ‘geneeskrachtige planten’ ging, maar uit de gesprekken op zijn gsm blijkt dat hij zeer goed wist waarmee hij bezig was”, zei het parket bij de behandeling. “Mijn cliënt heeft al meer dan tien jaar een vaste, goedbetaalde baan als buschauffeur”, klonk het aan de zijde van de verdediging. “Toen hij op familiebezoek ging in Kinshasa, heeft een kennis hem gevraagd om khat mee te brengen. Mijn cliënt kende dat niet en heeft bij opzoekingen op het internet gelezen dat die plant als medicijn werd gebruikt. Hij was er zich dus niet van bewust dat die als drug werd beschouwd en dat hij iets verkeerd deed. Bovendien, om effect te hebben, moet khat vers zijn, terwijl het hier om gedroogde khat ging.” De verdediging vroeg dan ook de vrijspraak, of minstens een milde straf met uitstel. De rechtbank was van oordeel dat de man zich wel degelijk schuldig had gemaakt aan drugsmokkel en legde hem een gevangenisstraf van 24 maanden op.