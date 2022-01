Man betrapt met 1.655 XTC-pillen op zak: “Allemaal voor eigen gebruik!”

Op 10 september werd de man opgepakt in het treinstation van de luchthaven. De politie was toen op zoek naar twee bagagedieven en controleerde daarom de man en zijn reisgezel. Die hadden met de bagagediefstallen niets te maken, maar M. had wel een plastic tas bij waarin de politie 1.655 xtc-pillen aantrof. “Voor eigen gebruik”, stelde de man meteen resoluut, “Ik slik immers tien tot vijftien pillen per dag. Met deze hoeveelheid kan ik weer enige tijd verder.” Volledig ongeloofwaardig, aldus het parket. “Meneer heeft enkel wat zwartwerk als bron van inkomsten. Het is dus heel ongeloofwaardig dat hij een dergelijke uitgave zou kunnen bekostigen.”