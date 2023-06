Man (58) zwaargewond na arbeidsongeval in zeefdrukkerij

Oppositie­par­tij onthutst dat politie niet flitst rond scholen, korpschef reageert: “Controle­ren alleen waar er snelheids­pro­ble­men zijn”

De voorbije drie jaar heeft de politie van Zaventem geen enkele flitscontrole in een schoolomgeving gehouden en dat zint oppositieraadslid Erik Rennen (N-VA) niet. “Overdreven snelheid is één van de grote killers in het verkeer en kinderen zijn uiterst kwetsbaar”, klinkt het. Zowel burgemeester Holemans (Open Vld) als korpschef Van Thienen verdedigt zich. “Er worden geen snelheidsproblemen rond scholen gesignaleerd.”