Ludieke acties op markt moeten inwoners overtuigen stoelgangtest voor opsporing darmkanker te laten doen

Zaventem Taxibe­drijf probeert na aanslagen en corona nu ook derde crisis van torenhoge brandstof­prij­zen te overleven: “80% van onze medewer­kers moeten ontslaan”

In 2016 lagen de activiteiten van Taxi Walter wekenlang nagenoeg volledig stil door de aanslagen, het coronavirus zorgde dan weer voor 80 ontslagen bij het Zaventemse taxibedrijf en net nu de firma herop begint te leven, stijgen de brandstofprijzen naar ongeziene hoogtes. En zo kampt Taxi Walter al met de derde ‘crisis’ in zes jaar tijd. “Het is zwaar, maar we blijven vechten”, zegt zaakvoerster Daisy Miseur (32).

11 maart