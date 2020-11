Luchthavenombudsman hekelt “betreurenswaardige corona-incidenten” op Brussels Airport

“Tijdens de voorbije drie weekends waren er telkens betreurenswaardige incidenten in de luchthavenhallen”, laat Touwaide weten. Hij wijst daarmee onder meer naar mensen die geen mondmasker dragen en de sociale afstand niet respecteren, over chaos bij de coronatests en het laattijdig verkrijgen van de resultaten én over te veel volk in de vertrekhal. In het weekend van 1 november, net voor de verstrengde coronamaatregelen in werking traden, was het zowel op zaterdag als op zondag over de koppen lopen in de luchthaven.