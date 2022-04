Luchthavenbedrijven zoeken 1.200 nieuwe werkkrachten

Zaventem Honderden gezinnen en gemeente­huis zonder stroom in Zaventem

In Zaventem heeft een stroompanne vrijdagochtend zowat 1.500 woningen en het gemeentehuis zonder elektriciteit gezet. In een deel van de woningen was het euvel na een dik uur opgelost, maar in verschillende straten is dat nog niet het geval.

11:17