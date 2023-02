Luchthaven nodigt omwonenden uit voor digitale infosessie over milieueffectenrapport

Ten laatste in 2024 moet Brussels Airport haar omgevingsvergunning van het Vlaams Gewest vernieuwen. Die vergunning is nodig om de uitbating van de luchthaven in de huidige toestand en op de huidige terreinen voort te kunnen zetten. Als eerste stap in de procedure liet Brussels Airport vrijwillig een milieueffectenrapport (MER) opstellen. Daarin brengen onafhankelijke experts in kaart wat de impact van de luchthaven op de omgeving is, welke acties Brussels Airport al neemt en welke er nog genomen kunnen worden om de situatie verder te verbeteren. En nu gaat de luchthaven ook in dialoog met de omgeving om het over een betere en duurzame toekomst te hebben.