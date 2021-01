Lockdownfeest in woning blijkt koffietafel: één rouwende ontkomt, 68 anderen krijgen pv

NossegemIn een woning in het Vlaams-Brabantse Nossegem bij Zaventem heeft de politie zaterdagmiddag een koffietafel met 69 rouwenden stilgelegd. Eén van hen kon ontkomen, de 68 anderen mogen zich aan een boete verwachten of moeten voor de rechter verschijnen. Opvallend: enkele aanwezigen werden eerder al betrapt op het niet-naleven van de maatregelen.

De lokale politie van Zaventem werd zaterdagmiddag door een alerte buurtbewoner over een lockdownfeest getipt. Die had heel wat mensen een woning in de Jozef D’Hondtstraat in Nossegem binnen zien wandelen. Na overleg met het parket kreeg de politie de toestemming om de woning binnen te vallen. Daar troffen de agenten geen feest, maar wel 69 rouwenden aan. De bewoner had er immers een koffietafel georganiseerd. Niet alleen is zo’n grote bijeenkomst momenteel nog steeds verboden door de coronamaatregelen, ook werd de afstand niet gerespecteerd, net als de mondmaskerplicht. Eén van de rouwenden nam het hazenpad, de andere 68 aanwezigen kregen een proces-verbaal. De procureur zal nu moeten beslissen of ze voor de rechter moeten verschijnen of dat ze een boete van 750 euro moeten betalen. De organisator zal in ieder geval voor de rechter moeten komen.

Na afloop bleek dat enkele van de aanwezigen eerder ook al betrapt werden op het niet-naleven van de coronamaatregelen. Om welke overtredingen het gaat, is niet duidelijk. Daarnaast werd ook een pv opgesteld tegen één van de aanwezigen omdat die pepperspray, een verboden wapen, op zak had. Dat werd in beslag genomen.

Britse variant

Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) is niet te spreken over de koffietafel. De luchthavengemeente was tijdens de tweede golf één van de zwaarst getroffen gemeenten in de rand rond Brussel. “Het coronavirus grijpt nog steeds onvermoeibaar om zich heen”, klinkt het. “En als we zien hoe de cijfers vandaag in enkele gemeenten fors stijgen, is dit soort gedrag totaal onaanvaardbaar. Dagelijks raken duizenden mensen besmet en intussen is ook de Britse variant in opmars in ons land. We moeten volhouden en met z’n allen de regels heel goed opvolgen, zodat we ons binnenkort kunnen laten vaccineren zoals gepland en een derde piek kunnen vermijden.”

“Dat het hier om een rouwmoment gaat, is geen verzachtende omstandigheid”, aldus nog Holemans. “Het is niet omdat iemand in de familie komt te overlijden, dat je je niet meer aan de coronamaatregelen moet houden. Door de regels aan je laars te lappen, riskeer je anderen te besmetten, wat opnieuw tot overlijdens kan leiden.”

Voor de lokale politie van Zaventem was de koffietafel van afgelopen zaterdag de grootste privébijeenkomst die sinds de invoering van de coronamaatregelen stilgelegd moest worden. Eerder vielen agenten ook al binnen op een lockdownfeest in Sterrebeek en in een barbershop in Sint-Stevens-Woluwe.