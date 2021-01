Lockdownfeest blijkt koffietafel: één rouwende ontkomt, 68 anderen krijgen pv

De lokale politie van Zaventem werd zaterdagmiddag door een alerte buurtbewoner over een lockdownfeest getipt. Die had heel wat mensen een woning in de Jozef D’Hondtstraat in Nossegem binnen zien wandelen. Na overleg met het parket kreeg de politie de toestemming om de woning binnen te vallen. Daar troffen de agenten geen feest, maar wel 69 rouwenden aan. Ze hadden er immers een koffietafel georganiseerd. Niet alleen is zo’n grote bijeenkomst verboden, ook werd de afstand niet gerespecteerd, net als de mondmaskerplicht. Eén van de rouwenden nam het hazenpad, de andere 68 kregen een proces-verbaal. De procureur zal nu moeten beslissen of ze voor de rechter moeten verschijnen of dat ze een boete van 750 euro moeten betalen. De organisator zal in ieder geval voor de rechter moeten komen.

Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) is niet te spreken over de koffietafel. Haar gemeente telde in de tweede golf heel wat besmettingen. “En als we zien hoe de cijfers vandaag in enkele gemeenten fors stijgen, is dit soort gedrag totaal onaanvaardbaar”, klinkt het. “Het is niet omdat iemand in de familie overleden is, dat de coronamaatregelen plots niet meer tellen.”