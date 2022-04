Linkerrijstrook versperd op de E40 richting Brussel

Sterrebeek Handelaars en gemeente lijnrecht tegenover mekaar over herinrich­ting De Beusscher­plein: “Winkels gaan zwarte tijden tegemoet door schrappen parkeer­plaat­sen”

Op een woelige infovergadering over de herinrichting van het De Beusscherplein in het centrum van Sterrebeek hebben de handelaars hun ongenoegen geuit over het schrappen van de parkeerplaatsen op het plein. Op een overdreven felle manier, vindt burgemeester Ingrid Holemans, die evenwel bereid is om water bij de wijn te doen. Maar hoe? En waar moet frituur A&A naartoe nu er geen plek meer voor frietjes is op het plein?

