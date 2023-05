Levenslang rijverbod en toch onder invloed achter het stuur: amper enkele uren na aankoop moet bestuurder (22) wagen weer afstaan

In Zaventem heeft de politie na een korte achtervolging een 22-jarige bestuurder aan de kant gezet. De man uit Evere bleek een levenslang rijverbod te hebben, maar had de dag zelf wel een nieuwe wagen gekocht. Die is hij inmiddels weer kwijt. Dat hij zonder rijbewijs achter het stuur zat, was trouwens niet zijn enige overtreding. In totaal heeft hij liefst zes pv’s aan zijn broek.