Leegstaand industriepand waarin ruim jaar geleden dode viel, wordt afgebroken

ZaventemHet leegstaande bedrijfspand in de Belgicastraat in Zaventem waarin eind 2020 een dode viel bij een gevecht tussen krakers wordt momenteel afgebroken. Ook een tweede pand gaat tegen de vlakte. Wat er in de plaats zal komen, is nog niet duidelijk. De gemeente is tevreden dat opnieuw verloederde gebouwen in bedrijvenzone Keiberg verdwijnen.

Een vechtpartij met een dode en vier zwaargewonden, waaronder één slachtoffer verlamd voor het leven: die criminele feiten speelden zich bijna anderhalf jaar geleden af in een leegstaand, verloederd pand in de Belgicastraat in Zaventem. Maar nu heeft de eigenaar beslist om het gebouw af te breken. “Uiteraard zijn we als gemeente opgelucht dat een gebouw met zo’n bedenkelijke geschiedenis met de grond gelijkgemaakt wordt”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “Mogelijk is dit het gevolg van onze leegstandsheffing. Op gebouwen die lange tijd leeg staan, moet namelijk een belasting betaald worden. Dat zal de eigenaar misschien wel overtuigd hebben om met de afbraakwerken te starten.”

Hotel

Wat er in de plaats zal komen, is evenwel nog niet duidelijk. “De eigenaar heeft nog geen nieuwe aanvraag ingediend”, aldus nog Dewandeleer. “Door de opstelling van ons nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor de zone zijn er voortaan meer mogelijkheden in de industriezone. Zo kan er een kantoorgebouw of een KMO-zone op ontwikkeld worden, maar evengoed ook een logistiek pand of een hotel.”

De schepen is tevreden dat er opnieuw beweging komt in de bedrijvenzone. “Nadat eerder al een ander verloederd pand afgebroken en vervangen werd door een hotel en restaurant is dit nu een tweede belangrijke vooruitgang in de zone Keiberg, waar momenteel nog tussen de 25 en 30 procent van de gebouwen leeg staat. Door de zone op te waarderen, willen we het hele gebied opnieuw aantrekkelijk maken.”

Campanile

Bijna vier jaar geleden zette de gemeente het licht op groen om de bedrijvenzone vlakbij de Brusselse ring aan te pakken. Zo is er voortaan ook recreatie mogelijk. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat er ‘s avonds geen beweging in de industriezone is. Een broodnodige ingreep, want de vechtpartij waarbij een dode viel was niet het enige criminele feit. Zo werd er vlakbij het beruchte pand in oktober vorig jaar ook brand gesticht in een kantoorgebouw en amper twee weken later gebeurde hetzelfde in hotel Campanile, eveneens op een steenworp van de Belgicastraat.

