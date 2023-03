Laatste digitaal infobord ruim vier jaar na aankoop geplaatst, maar werken doet het nog steeds niet

Eind 2018 werden vier van de vijf aangekochte digitale infoborden – goed voor een investering van 250.000 euro – in het Zaventemse straatbeeld geplaatst. Sindsdien staan ze te pronken op het Heldenplein en in Park Mariadal in Zaventem, langs de Leuvensesteenweg in Nossegem en aan het kruispunt van de Leuvensesteenweg met de Eversestraat in Sint-Stevens-Woluwe. Maar in deelgemeente Sterrebeek was het lang zoeken naar een locatie. Zes plaatsen behoorden tot de optie, maar telkens waren er beperkingen. Twee jaar geleden werd met de Mechelsesteenweg, ter hoogte van warenhuis Lidl, eindelijk een locatie gevonden. En enkele maanden geleden werd het bord er ook geplaatst.

Kink in kabel

“Maar blijkbaar is men de ‘stekker’ vergeten in te steken”, merkte oppositieraadslid Luk Vander Elst (N-VA) op. Hij vroeg burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) tijdens de voorbije gemeenteraad naar een stand van zaken. “Er zijn momenteel volop bouwwerken (de bouw van een appartementsgebouw, red.) in de buurt bezig en daardoor zijn er problemen met de aansluiting”, aldus Holemans. “Onze communicatiemedewerker is er lang mee bezig geweest en uiteindelijk leek alles in orde te zullen komen, maar nu is er blijkbaar toch nog een kink in de kabel. We blijven eraan werken om dit opgelost te krijgen.”