Kwartet besteelt toeristen: “Gevolgen vaak zeer ernstig”

Politie vangt ook voor hof van beroep bot na onwettige arresta­ties: “Hogere schadever­goe­ding aan actievoer­ders”

De politiezone Brussel hoofdstad-Elsene is maandag door het Brusselse hof van beroep veroordeeld voor de wederrechtelijke aanhouding van 22 leden van Extinction Rebellion in november 2019. Dat meldt de organisatie en haar advocate. Eerder had de Franstalige rechtbank van eerste aanleg de politiezone al veroordeeld, maar de politiezone was daartegen in beroep gegaan. In beroep is de politie nu opnieuw in het ongelijk gesteld. Het hof heeft ook de schadevergoedingen die aan de activisten moet betaald worden verdubbeld, tot 500 euro.