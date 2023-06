Korpschef Van Thienen (63) gaat met pensioen na lange carrière: “Het beeld van de afgedekte lichamen buiten aan de luchthaven, vergeet ik nooit”

Niet in 2050 maar wel al in 2030 wil Brussels Airport geen CO2 meer uitstoten

Brussels Airport engageerde zich enkele jaren geleden om in lijn met het akkoord van Parijs ten laatste in 2050 geen CO2-uitstoot meer te hebben, maar die ambitie wordt nu sterk versneld. Zo wil de luchthaven van Zaventem dat doel in 2030 al bereiken. Onder meer de nieuwe verwarmingsinstallatie moet daarbij helpen.