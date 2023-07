Koppel reist met 2 kilo cocaïne in koffer: “Op bezoek bij onze zoon”

Brusse­laars mogen eigen stembureau kiezen

Brusselaars zullen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zelf mogen kiezen in welk stembureau ze hun stem uitbrengen, zolang dat zich op het grondgebied van hun eigen gemeente bevindt. Dat is dinsdag in de Commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement beslist.