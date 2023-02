‘Koppel’ krijgt 36 maanden cel voor smokkelen van cocaïne

Op 3 oktober trof de douane 5,39 kilo cocaïne aan in de bagage van de twee, die ogenschijnlijk een koppel vormden. Dit bleek echter niet zo te zijn. “Ze is een vriendin van de partner van de mannelijke beklaagde”, aldus het parket bij de behandeling van het dossier. “Zo zijn ze in contact gekomen met elkaar. In Amsterdam kregen ze het voorstel om een drugstransport te doen. Hierbij moesten ze zich voordoen als een koppel om minder argwaan te wekken bij de douane.” Er werd hen 5000 euro per kilo die ze succesvol smokkelden beloofd. “Beiden wisten perfect waar ze mee bezig waren”, aldus het parket. Volgens de verdediging handelden ze uit geldnood. De advocaat van de vrouw stipte dan weer aan dat ze ‘erin geluisd was’ door de andere beklaagde en vroeg de vrijspraak. Hier ging de rechtbank niet op in en hij gaf beiden 36 maanden cel.