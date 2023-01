Koppel bouwt cannabisplantage in eigen woning: “Woning ter beschikking gesteld om een centje bij te verdienen”

Het was distributienetbeheerder Fluvius die de politie in de loop van 2021 op het spoor zette van de plantage, omdat hij merkte dat er in de woning abnormaal veel elektriciteit werd verbruikt. De politie viel daarop de woning binnen en bleek maar net op tijd, want de plantage was al grotendeels afgebroken, aldus het parket. “Er werden speciale warmtelampen gevonden, en her en der in de muren waren slecht dichtgemaakte verluchtingsgaten vast te stellen”, aldus het parket. “Het koppel dat er woonde, werd meteen opgepakt en beweerde er net te zijn ingetrokken, maar volgens de buren woonden ze er al een hele tijd. In de smartphone van de man vonden we ook een hele hoop berichten met de organisatie achter de plantage. Het is duidelijk dat dit koppel hun woning heeft ter beschikking gesteld om een centje bij te verdienen.”