Koppel aangevallen met koevoet, daders vluchten te voet

Het motief van de aanval wordt volgens het parket nog onderzocht. Vercarre: “De daders lijken te zijn vertrokken zonder buit. We weten dus niet of ze de bedoeling hadden om het koppel te overvallen, of dat er een ander motief was.” De identiteit van de daders is nog niet bekend. “Ze zijn kennelijk te voet gevlucht”, aldus Vercarre. “We proberen hen op te sporen.”

De de schoonbroer van de uitbater laat weten dat de man bij bewustzijn is. Hij baat het winkeltje al zes jaar uit, samen met zijn vrouw. “Mijn schoonbroer stond beneden in de winkel toen de daders binnenkwamen”, zegt de man. Volgens hem gaat het wel degelijk om een overval. “De man sloeg mijn schoonbroer met een koevoet. Zijn vrouw was boven, en zag alles gebeuren op beelden van de bewakingscamera’s in de winkel. De tweede dader, een vrouw, stond in de kast te graaien op zoek naar buit. Ze liep naar beneden om te gaan helpen, en kreeg een vuistslag in haar gezicht. Toen zijn de daders weggelopen.”