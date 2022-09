Kijk mee in het gloednieuwe en hypermoderne politiekantoor: “Veiligheid mag een prijskaartje hebben”

ZaventemHet nieuwe politiecommissariaat aan de Hoogstraat in Zaventem werd vrijdagavond officieel geopend. Het totale kostenplaatje is 14,5 miljoen euro. Maar voor die prijs is het gebouw wel afgewerkt met de nieuwste technologieën en veel aandacht voor duurzaamheid en veiligheid. Van een virtuele schietstand, tot een cel voor 30 personen en zelfs een fitnesszaal voor personeel: aan elk detail werd gedacht.

De politiezone is zeer blij dat de gemeente de nodige middelen heeft voorzien voor het project: “Veiligheid mag een prijskaartje hebben”, klinkt het bij korpschef Jean-Pierre Van Thienen. Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) treedt hem bij: “We zijn blij om onze politiemedewerkers een aangename werkplek te kunnen bieden, en de bevolking kwalitatief te kunnen opvangen en verder te helpen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Inhuldiging nieuw commissariaat in Zaventem: Korpschef Jean-Pierre Van Thienen, burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) en Ine Van Wymersch, procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde knippen het lint door © Dieter Nijs

Duurzaamheid

Het personeel komt niets tekort in het nieuwe gebouw, dat is duidelijk. Er is een fitnessruimte, een virtuele schietstand en een zaal waar agenten hun gevechtstechnieken kunnen oefenen en trainen op omgaan met geweld. De kantoren zijn ruim, met veel lichtinval en bureau’s die in hoogte verstelbaar zijn. Ook de ondergrondse garage met laadpalen voor de elektrische wagens, mag niet onderdoen. Daar is plaats voor 19 voertuigen, waaronder de twee nieuwe Tesla’s van de politiezone. Buiten kunnen nog eens een aantal voertuigen staan onder een carport, waarvan het dak bedekt is met zonnepanelen. Het volledige gebouw wordt bovendien verwarmd met geothermie, een verwarmingstechniek waarbij warmte aan de ondergrond wordt onttrokken. Geen overbodige investeringen in tijden waarin de energieprijzen de pan uit swingen. “Duurzaamheid was absoluut een stokpaardje in dit project”, zegt korpschef Jean-Pierre Van Thienen. “Regenwater wordt gerecupeerd voor de wc’s en het onderhoud van de voertuigen. En ten slotte werd er een groendak voorzien en rekening gehouden met waterinfiltratie op de parking.”

Quote “We hebben een tandje bijgesto­ken op vlak van veiligheid, rekening houdend met de terroristi­sche aanslagen die op ons grondge­bied zijn gebeurd Korpschef Jean-Pierre Van Thienen

Veiligheid

Ook naar veiligheid toe werden kosten noch moeite gespaard. “We hebben toch een tandje bijgestoken op dat vlak, rekening houdend met de terroristische aanslagen die op ons grondgebied zijn gebeurd”, verklaart de korpschef. Hoewel het gebouw een open uitstraling heeft, werd er sterk geïnvesteerd in kogelwerende vensters. Er is overal veiligheidsglas, en de verschillende delen van het gebouw kunnen hermetisch van elkaar afgesloten worden. Op die manier kan de veiligheid gewaarborgd worden indien er zich bijvoorbeeld een incident zou voordoen in een bepaald deel van het gebouw.

(Lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Nieuw politie commissariaat Zaventem: het cellencomplex © Dieter Nijs

Volledig scherm Nieuw politie commissariaat Zaventem: de collectieve cel biedt plaats aan 30 personen © Dieter Nijs

Op de benedenverdieping van het gebouw bevindt zich het cellencomplex, met vijf cellen voor meerderjarigen en twee voor minderjarigen. Daarnaast is er ook een collectieve cel, die plaats biedt aan 30 mensen. “Die kan gebruikt worden wanneer tijdens een manifestatie een groot aantal mensen zou aangehouden worden. Ook wanneer de politie een groep illegale personen vat, kan de collectieve cel ingezet worden”, aldus Commissaris Van Outryve. Helemaal conform volgens de wet is er ook een verluchtingscel voorzien. Andere politiezones uit de omgeving kunnen gebruik maken van het cellencomplex in Zaventem, op voorwaarde dat zij zelf een agent voorzien. Onder meer de politiezone Kastze (Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst) deed al beroep op de nieuwe cellen.

Quote Ik heb al klacht moeten indienen omdat een verdachte me voor mijn deur van de baan heeft willen rijden Stefaan Stas, eerste hoofdinspecteur team lokale recherche

Op de eerste en tweede verdieping zijn onder meer een crisisruimte, tapkamer, fouilleerruimte en meerdere verhoorlokalen te vinden. Ook de lokale recherche, de onderzoeksafdeling binnen de politie, vind je daar. Zij hebben als taak misdrijven op te lossen en verdachten op te sporen. Het gaat om inbraken, zedenmisdrijven, drugs, moord of fraude. Het team in Zaventem bestaat uit 8 agenten, maar ze komen handen te kort. “Het werk is de laatste tijd erg veranderd en moeilijker geworden”, zegt Stefaan Stas, eerste hoofdinspecteur van het team. “Wij gaan tegenwoordig minder op het terrein, maar sporen steeds vaker oplichters op die van achter hun computer werken. Die mensen werken vaak vanuit het buitenland en zijn moeilijk te vervolgen. Daardoor lopen we vaak achter de feiten aan.” Ook andere factoren zorgen ervoor dat het werk van het onderzoekteam er niet gemakkelijker op wordt. “De wet bepaalt dat de naam van agenten steeds vermeld moeten worden in een dossier. Ooit kreeg ik thuis bezoek van een verdachte, waarna ik zelf klacht heb moeten indienen tegen die persoon. Vreselijk vervelend”, vertelt de hoofdinspecteur.

Volledig scherm Stefaan Stas, eerste hoofdinspecteur van het Team recherche © csd

27 openstaande vacatures

De politiezone telt op dit moment 98 personeelsleden, maar er is plaats voor 125 agenten in het nieuwe gebouw. Net als in andere politiezones kampt ook de lokale politie van Zaventem met een personeelstekort. Ze hebben op dit moment maar liefst 27 openstaande vacatures. En het ziet er niet naar uit dat die allemaal heel snel zullen ingevuld raken. Alle politiezones moeten in dezelfde vijver vissen om hun korps aan te vullen, en daar is helaas weinig in te vinden. Dit jaar zullen in België slechts 11 Nederlandstalige agenten afstuderen aan de politieschool, en die moeten verdeeld worden over heel België. De politiezone Zaventem heeft met zijn moderne schietstand en nieuwe snufjes alvast uitstekende troeven om uit te spelen in de zoektocht naar personeel.

Volledig scherm Nieuw politie commissariaat Zaventem © Dieter Nijs

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.