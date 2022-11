Khat-smokkelaar stuurt kat naar rechtbank

De 18-jarige jongeman was in het voorjaar aangekomen op de luchthaven Brussels Airport. Hij was voorbij de douane geraakt maar had gevraagd om te mogen terugkeren naar de bagagezaal omdat hij beweerde dat daar nog een vriend van hem was. Toen de douaniers merkten dat de jongeman toch wel heel lang in de douanezaal bleef rondhangen, controleerden ze hem wat grondiger, en stelden ze vast dat er in zijn bagage verschillende kilogrammen khat verstopt zaten, gewikkeld in keukenrol.

Novotel

De jongeman bekende meteen dat hij de drugs had gesmokkeld, en dat het al de vierde keer was dat hij een dergelijk transport uitvoerde. Hij was naar eigen zeggen in Israël aangesproken door een man die hem had uitgelegd dat hij flink wat geld kon verdienen met dergelijke transporten. Bij de vorige transporten had hij telkens met een medeplichtige gereisd en waren in Brussels Airport, na hun aankomst, telkens de reiskoffers en bagagelabels verwisseld. De drugs waren vervolgens in het Novotel in de luchthaven overhandigd aan een zekere ‘Sammy’. Ditmaal was er echter iets misgelopen en was de jongeman alleen aangekomen in Brussel.