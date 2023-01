‘Kapper van Rode Duivels’ ziet “Franstalige” gevel beklad met door Nederlandstalig actiecomité: “Dit gaat om een misverstand”

Brussel VUB-rec­tor Jan Danckaert met spoed geopereerd aan hart: “Ik zal zoveel mogelijk rusten om mijn lichaam te laten herstellen”

Jan Danckaert, de rector van de Vrije Universiteit Brussel, is maandag met spoed geopereerd aan het hart. Op advies van de artsen last hij een rustperiode in om volledig te herstellen. Hugo Thienpont, vicerector Innovatie & Valorisatie, neemt in zijn afwezigheid de taken over.

16 januari