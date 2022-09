Jongeman scheldt agenten uit: 6 maanden cel

VOETBAL TWEEDE NATIONALE B Jordy De Koker en Diegem Sport openen competitie tegen FC Cappellen: “Ik kijk ernaar uit”

De tijd van oefenwedstrijden is voorbij. Dit weekend start de competitie in de lagere voetbalreeksen. In tweede nationale B staan met FC Cappellen en Diegem Sport twee vaste waarden in de reeks tegenover elkaar. Voor de Vlaams-Brabanders is de trip naar het noorden van Antwerpen nooit een makkelijke opdracht.

1 september