Jonge lokale politici en Younited Vilvoorde strijden samen tegen kansarmoede tijdens Warmste Wedstrijd

Zaventems fractievoorzitter Lukas Schillebeeckx (cd&v) nam samen met Kortenbergs gemeenteraadslid Thomas Malisart (Open VLD) het intiatief om de voetbalwedstrijd te organiseren. “Veel mensen beseffen niet welke armoede gerelateerde problematieken zich afspelen achter gesloten deuren. Zeker in huidige tijden van hoge energieprijzen en inflatie, hebben steeds meer mensen het moeilijk. De strijd tegen armoede belangt ons dus allemaal aan en is daarom ook een actueel thema voor de Warmste Week 2022. Om armoede aan te pakken moeten we gezamenlijk de handen in elkaar slaan. Iets wat we via ons initiatief dan ook symbolisch willen aantonen”, klinkt het bij de twee jonge politici.