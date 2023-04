Jong N-VA hekelt bomenkap in Vandereyckenlaan, maar schepen sust: “In dezelfde straat komen minstens evenveel nieuwe bomen”

Zorgberoe­pen­ral­ly in Vilvoorde probeert jongeren warm te maken voor job in knelpunt­sec­tor

Het beroep van verpleegkundige staat op de eerste plaats in de VDAB-lijst van knelpuntenberoepen. Om iets te doen aan die krapte en jongeren naar de zorgsector toe te leiden, sloegen de provincie Vlaams-Brabant, de stad Vilvoorde en enkele zorgpartners de handen in elkaar. Met een Zorgberoepenrally maakten ze op 28 maart jongeren warm voor een job in de zorg- en welzijnssector.