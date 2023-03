Jeugdadvocate pakt meteen prijs met eerste kinderboek

TI Don Bosco ziet steeds meer lege brooddozen: “Willen volgend schooljaar dagelijks ontbijt aanbieden”

Uit een studie van Kellogg België bleek dat bijna 1 op de 4 Belgische gezinnen het steeds moeilijker krijgt om hun kinderen eten te geven. Dat resulteert in overgeslagen ontbijten en meer lege brooddozen op school. 40 procent van de bevraagde leerkrachten geeft daarbij aan eten mee te nemen van thuis, om uit te delen aan de leerlingen. Die ontwikkelingen merken ze ook op in het Technisch Instituut Don Bosco in Sint-Pieters-Woluwe.