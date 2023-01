Jaar nadat brand pas geopende Dreambaby vernielde, opent winkel nu opnieuw de deuren: “Snelle sluiting was domper voor personeel”

Zaventem/Wezembeek-Oppem Brandstich­ting, een loslopend varken, vechtpar­tij­en en agenten bekogeld met vuurpijlen: drukke oudejaars­nacht voor politie

Van het vuurwerkverbod was weinig te bespeuren in Zaventem en Wezembeek-Oppem tijdens Nieuwjaarsnacht. In verschillende straten werd vuurwerk afgestoken en aan een appartementsgebouw werd een vuilnisbak in brand gestoken. In totaal kreeg de politie Zaventem een 20-tal meldingen en moest ze bijstand verlenen aan buurgemeente Wezembeek-Oppem, waar politieagenten met vuurpijlen bekogeld werden.

3 januari