IT-dienst en Fluvius zorgen ervoor dat gemeente en politie opnieuw kunnen werken na breuk datakabel

vilvoorde Speel gratis het stadspel ‘Lisa was here’ en ontdek de leukste plekjes van Vilvoorde

Stad Vilvoorde maakt er een goede gewoonte van om stadspellen, zoektochten en wandelingen te voorzien in de zomer. Deze keer pakken ze opnieuw uit met een pareltje: Lisa was her. Een spel dat je een blik gunt achter de schermen van de productie van telenovelle LISA. De telenovelle die zich -al meer dan een jaar- in Vilvoorde afspeelt.

17 mei