Inwoners van Zaventem en Vilvoorde schenken cadeautjes voor kansarme kindjes in Joe Pakjestruck

Zaventem Beelden tonen hoe wekenlang pestgedrag op school escaleert: Arjen (12) krijgt klappen en wordt ondertus­sen uitgela­chen

Een gekloven lip en een hersenschudding: dat houdt Arjen (12) over aan een vechtpartij na schooltijd in Zaventem. Op beelden is te zien hoe de tiener klappen moet incasseren van twee klasgenoten, die hem volgens zijn ouders al wekenlang pesten. “Zo erg dat hij zijn eigen ziektebriefjes schrijft omdat hij niet meer durft te gaan zwemmen met de klas”, klinkt het. De ouders hebben een klacht ingediend en de school bekijkt welke maatregelen genomen kunnen worden.

9 december