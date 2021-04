INTERVIEW. CEO van Brussels Airport over zwaar getroffen luchtvaartsector: “Grote uitbreidingsplannen uitgesteld door financieel verlies en té onzekere toekomst”

Zaventem Verdachte die drugs via luchthaven zou gesmokkeld hebben blijft in cel

16 april Al zeker 1 verdachte in het onderzoek naar drugssmokkel via de luchthaven van Zaventem blijft nog minstens een maand in de cel. Dat besliste de Brusselse raadkamer. De twee andere mannen die deze week aangehouden werden vroegen en kregen uitstel. De raadkamer behandelt hun zaak later.