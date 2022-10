Informatie- en consultatieronde van procedure-Renault bij PepsiCo gestart: bedrijf heeft intentie om 49 werknemers te ontslaan

ZaventemBij PepsiCo in Zaventem is dinsdag de informatie- en consultatieronde binnen de procedure-Renault opgestart. Vorige week maakte de Amerikaanse multinational bekend dat het de intentie heeft om 49 werknemers op straat te zetten. De vakbonden willen dat aantal reduceren tot nul.

“Het was vorige week donderdag tijdens een bijzondere ondernemingsraad dat de directie van PepsiCo duidelijk maakte dat het de intentie heeft om 49 mensen te ontslaan”, zegt Tina De Greef van ACV Puls. “Het bedrijf is eigenlijk in voortdurende herstructurering. Vorig jaar moesten al veertien werknemers vertrekken en dit najaar volgt ook nog een tweede fase waardoor hier en daar werknemers hun job verliezen, los van de aankondiging van vorige week.”

Alternatieven

Dinsdag is de informatie- en consultatieronde van de procedure-Renault gestart. “De komende weken staan verschillende vergaderingen met de directie gepland”, legt De Greef uit. “Daarin zullen we de directie vragen om onze voorgestelde alternatieven te onderzoeken. Zo is het volgens ons perfect mogelijk om het aantal ontslagen tot nul te herleiden.”

PepsiCo telt in België zowat 950 werknemers. Bij de betrokken diensten - de administratie en de distributietak - werken circa 280 mensen. Het merendeel van de jobs staat in Zaventem op de helling, maar ook in Hasselt en Zeebrugge moeten werknemers voor hun job vrezen.

