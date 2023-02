Inbreker die “op zoek was naar slaapplaats” moet 20 maanden naar de cel

Het was de bewoner van het huis waar ingebroken was die in november 2022 ‘ nachts de politie belde om de inbraak te melden. De man had eerst iemand op zijn binnenkoer gezien, en toen hij poolshoogte was gaan nemen, trof hij die persoon aan in de eetkamer. De inbreker had volgens de bewoner een cuttermes vast dat hij pas liet vallen toen de bewoner hem een slag op de arm gaf. De inbreker ging op de loop maar kon vlakbij opgepakt worden door een toegesnelde politiepatrouille. Hij was de woning binnengedrongen via een dakterras en een dakkoepel en aan die dakkoepel trof de politie een tas met gestolen spullen aan.