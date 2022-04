Inbreker bedreigt getuige met mes: “Zocht enkel slaapplaats”

Machelen Gemeente­raads­lid Steven Tielemans opnieuw in nauwe schoentjes: “Vervolgd voor belaging en verkrach­ting”

Machels gemeente- en politieraadslid Steven Tielemans (ex-N-VA) is donderdag in de correctionele rechtbank verschenen voor het verkrachten en belagen van zijn ex-vriendin. Zelf ontkent hij de beweerde verkrachting. Eerder kwam de man al in opspraak omdat hij zich weerspannig had opgesteld tegen de lokale politie van Vilvoorde-Machelen. Opvallend is dat de rechter, op vraag van de advocaat van Tielemans, beval om de zitting te laten plaatsvinden achter gesloten deuren.

31 maart