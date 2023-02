In voedingspaketten, onderbroek of gewoon ingeslikt. Drugssmokkelaars gaan heel ver: “Uit geldnood”

Persoon overleden in kraakpand in Paleizen­straat: ontruiming is begonnen, politie pakt mes af tijdens evacuatie

Het kraakpand in de Paleizenstraat wordt vandaag volledig ontruimd. De politie is massaal aanwezig om de actie in goede banen te leiden. Op enkele kleine spanningen na verloopt dat vlot. Vanochtend hebben de hulpdiensten echter ook een overleden persoon aangetroffen in het kraakpand. Dat bevestigt het Brussels parket. Het overlijden staat los van een brandje waarvoor de brandweer vanochtend vroeg al was opgeroepen.