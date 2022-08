In beeld: springkastelendorp op terreinen SK Nossegem

machelen Eerste 35 van de 392 plekjes in nieuw opvangcen­trum Machelen zijn vandaag betrokken

Vandaag komen de eerste 35 bewoners van het nieuwe opvangcentrum in Machelen toe. “De eerste 35 van de maximaal 392 bewoners die we kunnen ontvangen in het voormalige Parker Hotel”, zegt Mieke Candaele, communicatieverantwoordelijke bij Fedasil. “Het zijn allemaal asielzoekers die wachten op een uitspraak in hun asielaanvraag.”

