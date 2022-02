In 10 jaar tijd 37 procent meer Brusselse leerlingen in scholen Vlaamse Rand, maar Weyts roept die instroom halt toe: “Onderwijskwaliteit moet weer omhoog”

Al jaren kampen de scholen in de Vlaamse Rand met specifieke uitdagingen. Vooral de instroom van leerlingen uit het Brussels gewest bezorgt de scholen en de gemeenten kopzorgen. Op tien jaar tijd steeg het aantal Brusselse kinderen in scholen in de Vlaamse Rand met maar liefst 37 procent. Daardoor heeft slechts 60 procent van de leerlingen in het secundair onderwijs Nederlands als thuistaal, terwijl dat tien jaar geleden nog om 76 procent van de leerlingen ging. “Door de sterke instroom van Brusselse kinderen slagen inwoners van de Vlaamse Rand er niet altijd in om hun kinderen in een school in hun eigen gemeente in te schrijven”, weet Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). “Door het gebrek aan kennis van het Nederlands komt de onderwijskwaliteit dan weer onder druk te staan.”