IKEA neemt strengere maatregelen dan federale regering: maximaal één klant per 20 vierkante meter

Nossegem Bistro R te koop, maar wel 12/20 in Gault&Millau: “Eigenlijk hadden we meer verdiend”

23 november Brasserie Bistro R in Nossegem is met 12/20 een nieuwkomer in de culinaire gids Gault&Millau, al is topchef Roland Debuyst niet aan zijn proefstuk toe. Zo kreeg hij eerder ook al een 13/20 voor restaurant Orange, dat tot 2016 onderdak had in hetzelfde pand langs de Leuvensesteenweg. Opvallend: Bistro R staat ondertussen al bijna drie jaar te koop, maar wordt nu toch in de culinaire gids opgenomen.