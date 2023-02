Hulpkok op luchthaven betrapt met maar liefst 23.000 xtc-pillen

Op 29 november werd de man tegengehouden op de luchthaven toen hij op het vliegtuig richting Zürich wilde stappen. In één van zijn reiskoffers vond de douane maar liefst 23.000 xtc-pillen, goed voor zo’n 10,7 kilogram. “Ik had echt geen weet van drugs in mijn bagage”, klonk het tegen de politie. Ongeloofwaardig, aldus het parket dat 36 maanden cel vorderde. De verdediging vroeg de rechtbank om een mildere straf uit te spreken. “Mijn cliënt werkte als hulpkok in Barcelona en verdiende genoeg om rond te komen, maar niet om terug te keren naar Paraguay”, klonk het. “Een man met de bijnaam ‘Duende’ heeft hem dan voorgesteld om voor hem een koffer naar Zwitserland te brengen, in ruil voor een stevige betaling. Mijn cliënt is zo dom geweest om daarop in te gaan. Die ‘Duende’ heeft hem dan eerst naar Amsterdam gebracht, en vervolgens met de koffer in een taxi naar Brussels Airport gezet.” Volgens de verdediging had de Paraguayaan niet veel meer gedaan dan instructies opvolgen en was zijn rol in de drugsmokkel heel beperkt. Uitspraak op 13 maart.