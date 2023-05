HUIZENJACHT. Zaventem, ondanks de luchthaven niet de luidste gemeente: “Een vrijstaande woning voor 500.000 euro? Dan zijn er nog kosten aan”

Cruciale weken voor eeuwenoude zilverlin­de: “Bang afwachten of beschermde boom het haalt”

Het zijn cruciale weken voor de beschermde zilverlinde op de hoek van de Stationslaan met de Sellaerstraat in Melsbroek. Vorige zomer waren er amper bladeren te bespeuren en nu is de boom zelfs helemaal ‘kaal’, ondanks een intensieve behandeling. “De komende weken zal moeten blijken of de boom nog in leven is”, zegt schepen Marleen Ral. Bart Verstockt, die de bescherming aanvroeg, hoopt dat de gemeente het dossier blijft opvolgen.