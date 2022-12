Honderden kinderen geëvacueerd na gaslek in school

Vilvoorde/Grimbergen Luide knallen van afgelopen nacht veroor­zaakt door defect in elektrici­teits­cen­tra­le: “Geen gevaar voor omwonenden”

Verschillende inwoners in Vilvoorde en Grimbergen zijn in de nacht van woensdag op donderdag opgeschrikt door luide knallen. Die bleken afkomstig van de elektriciteitscentrale in Vilvoorde en werden veroorzaakt door een technisch defect. De politie werd overstelpt door oproepen van ongeruste buren maar benadrukt dat er geen gevaar voor de omwonenden was. De centrale werd donderdag stilgelegd maar zou in de loop van donderdagmiddag beperkt kunnen heropstarten.

15:21