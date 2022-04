Honderden gezinnen en gemeentehuis anderhalf uur zonder stroom in Zaventem

“We kregen om 9.37 uur de melding van een grote stroompanne in enkele straten in Zaventem”, zegt David Callens van Fluvius. Onder meer in de Alex Feldheimstraat, de Diegemstraat, de Groenstraat, de Azalealaan, de Fabrieksstraat en de Stationsstraat viel de elektriciteit uit. “Door schade op het middenspanningsnet waren dertien elektriciteitscabines getroffen, waardoor zowat 1.500 gezinnen zonder stroom kwamen te zitten. De schade werd veroorzaakt tijdens werken in de omgeving van de Groenstraat.”

Ook het gemeentehuis in de Diegemstraat was getroffen. Om 10.50 uur had het merendeel van de straten opnieuw elektriciteit, terwijl het probleem in de andere straten om 11.25 uur opgelost was.